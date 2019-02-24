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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.02.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Çin'de Afrika domuz vebası salgını

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Çin'de Afrika domuz vebası salgını

Çin'in iki farklı bölgesindeki domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgını tespit edildi.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, biri Hıbey eyaletinin Baoding kentine bağlı Şühui bölgesinde 5 bin 600, diğeri İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki bir çiftlikte 222 domuzda Afrika domuz vebası salgını belirlendi.

İç Moğolistan'daki çiftlikte 222 hayvandan 210'u hastalık nedeniyle telef oldu.

Şühui'deki çiftlikte kaç domuzun vebadan öldüğüne ilişkin bilgi verilmezken, iki bölgedeki çiftlikler karantinaya alındı. Salgından etkilenen hayvanlar da itlaf edildi.

Çin'de, geçen hafta, ürünlerinde domuz vebası bulunduğu şüphesiyle 11 gıda firmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Firmalar, söz konusu olay üzerine ürünlerini piyasadan çektiklerini açıklamıştı.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada, 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti. Ülkede ilk vaka geçen yıl ağustos ayında görülmüştü. İlkinden bu yana yüzden fazla salgın vakası tespit edildi.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.
Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara geçmiyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (24.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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