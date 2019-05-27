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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.05.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Çin'de 69 hastaya yanlış uygulamalardan hepatit C bulaştı

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Çin'de 69 hastaya yanlış uygulamalardan hepatit C bulaştı

Çin’in doğusundaki bir hastanede 69 hastaya yanlış uygulamalar nedeniyle hepatit C bulaştı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Dongtai kentinde bulunan bir hastanede sağlık yetkililerinin yanlış uygulamaları nedeniyle 69 hasta hepatit C enfeksiyonu kaptı.

Olay üzerine başlatılan soruşturmada, hastalığın nisan-mayıs aylarında yapılan diyaliz muayenelerinde bulaştığı ve hastane yönetim sisteminin düzgün şekilde uygulanmadığı ortaya çıktı.      

Enfeksiyon kapan hastalar tedavi altına alınırken, hastanenin en üst yöneticisi ve yardımcısı da görevden alındı.      

Vücutta ilk olarak karaciğeri etkileyen hepatit C enfeksiyonunun ilk aşamasında herhangi bir semptom görünmeyebilirken, yıllar geçtikçe hastalık karaciğeri ciddi şekilde etkiliyor ve siroza da neden olabiliyor.     

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun ay başında yaptığı açıklamaya göre, geçen yıl ülkede 7 milyondan fazla kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi. Söz konusu dönemde hepatit türevleri, tüberküloz, frengi, bel soğukluğu ve dizanteri, grip ve ishal gibi bulaşıcı hastalıklardan 23 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.     

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