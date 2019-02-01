Cinayetle suçlanan senatör balkondan kaçmaya çalıştı
Rus Soruşturma Komitesi, en az iki kişinin öldürülme emrini vermekle suçlanan, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti senatörlerinden Rauf Araşukov’u Rusya Senatosu’nda gözaltına aldı.
Araşukov, senatonun balkonundan kaçmaya çalışırken yakalandı. Senato Başkanı’nın oturumun basına kapalı bir şekilde gerçekleşeceğini açıklamasının ardından 34 yaşındaki Araşukov’un dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapıldı.
Karardan sonra, senatonun ziyaretçilere ayrılan bölümüne çıkarak balkondan kaçmaya çalışan Araşukov, Senato Başkanı tarafından yerine oturtuldu ve kendisini gözaltına almaya gelen polis memurlarına teslim oldu.
TASS ajansı, Moskova mahkemesinin iki ay boyunca gözaltında kalması emrini verdiği Araşukov’un 10 milyon dolar kefalet karşılığında serbest kalma teklifinin reddedildiğini yazdı. Rauf Araşukov’un babası Raul Araşukov’un da zimmetine 30 milyar ruble (460 milyon dolar) geçirmekle suçlandığını belirtiliyor.
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