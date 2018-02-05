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    Cinayet suçlamasıyla gelen şöhret ve para

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Öğrenci olarak bulunduğu İtalya’da 2007’de işlenen bir cinayetten 4 yıl boyunca yargılanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan Amerikan vatandaşı Amanda Knox şimdi bu kanlı olayın getirdiği şöhretten büyük paralar kazanıyor.

    30 yaşındaki Knox, üniversitelerde konuşma başına 10 bin dolar (yaklaşık 40 bin lira) ücret alıyor. Knox zaman zaman TV programlarına da konuk oluyor.

    Knox’un aile avukatı ise bu durumu eleştirirken, Amanda Knox’un ‘Bu üzücü olaydan para ve ün olarak tek kazanç sağlayan kişinin kendisi olması konusunda düşünmesi gerektiğini’ söyledi.

    Cinayet suçlamasıyla gelen şöhret ve para

    NE OLMUŞTU?

    2007 yılında İtalya’nın Perugia kentinde üniversite öğrenimi gören Amanda Knox, İngiliz öğrenci Meredith Kercher’in bıçaklanarak öldürüldüğü olaydan yargılanmıştı.

    Dava 4 yıl sürmüş ve Knox ile birlikte İtalyan erkek arkadaşı Raffaele Sollecito delil yetersizliğinden suçsuz bulunmuştu. Kercher cinayetinden Fildişi Sahili asıllı Rudy Guede adlı bir başka sanık suçlu bulunmuş ve hapis cezası almıştı.

    Etiketler: amanda knox , italya , cinayet , meredith kercher
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