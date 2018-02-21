Cinayet planlıydı... Türk taksici kavşağa girer girmez ateş ettiler

BÜLENT Kabala 12 Şubat gecesi görevi başında vurularak öldürülmüştü. Adli tıp raporu Kabala’nın göğsüne ve kafasına aldığı kurşunlar sebebiyle öldürüldüğünü doğruladı. Şüphelilerin Kabala’yı vurduktan sonra kaçmak için kullandıkları minivan, cinayetten iki gün sonra Londra’nın kuzeyinde terk edilmiş bulundu. Minivanın ocak ayında çalındığı ve çalıntı Polonya plakalarıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Londra Metropolitan Polisi Cinayet ve Nitelikli Suçlar bölümü Baş Müfettişi Noel McHugh, “Soruşturmamız bu cinayetin planlandığını gösteriyor. Kabala’nın aracından çıkıp kavşağa girdiğini ve burada üç veya dört kişinin minivandan çıkarak onu vurduğunu biliyoruz. Şüpheliler daha sonra yollarına devam ettiler. Minivan 6 Ocak’ta çalındı ve 16-20 Ocak arasında Beaufoy Sokağı’nda olduğundan eminiz. Cinayetten sonra bulundu” dedi.

‘ÇEKİNMELERİNİ ANLIYORUZ AMA...’

Halka seslenen McHugh, “Bu aracın nerelerden geçtiğini, kimin kullandığını bilmek istiyorum. Bize verebileceğiniz her türlü bilgi soruşturmaya yardımcı olabilir. Bazı kişilerin polisle irtibata geçmekten çekinmelerini anlıyoruz. Ancak Kabala’nın hayatı ve ölümüne sebep olabilecek olaylar hakkında acilen bilgiye ihtiyacımız var” diye ekledi.

Polis yetkilileri, görgü tanıklarının 0208 785 8099 numaralı telefondan kendilerine veya 0800 555 111 numaralı telefondan bağımsız yardım kuruluşu Crimestoppers ile anonim olarak iletişime geçmeleri çağrısını yeniledi.