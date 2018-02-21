Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Cinayet planlıydı... Türk taksici kavşağa girer girmez ateş ettiler

    Cinayet planlıydı... Türk taksici kavşağa girer girmez ateş ettiler

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    21.02.2018 - 19:06 | Son Güncelleme:

    Londra’da öldürülen taksi şoförü Bülent Kabala (41) cinayetiyle ilgili 46 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı. Adı açıklanmayan tutuklunun, cinayetin dört şüphelisinden biri olduğu düşünülüyor.

    BÜLENT Kabala 12 Şubat gecesi görevi başında vurularak öldürülmüştü. Adli tıp raporu Kabala’nın göğsüne ve kafasına aldığı kurşunlar sebebiyle öldürüldüğünü doğruladı. Şüphelilerin Kabala’yı vurduktan sonra kaçmak için kullandıkları minivan, cinayetten iki gün sonra Londra’nın kuzeyinde terk edilmiş bulundu. Minivanın ocak ayında çalındığı ve çalıntı Polonya plakalarıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

    Cinayet planlıydı... Türk taksici kavşağa girer girmez ateş ettiler

    Soruşturmayı yürüten Londra Metropolitan Polisi Cinayet ve Nitelikli Suçlar bölümü Baş Müfettişi Noel McHugh, “Soruşturmamız bu cinayetin planlandığını gösteriyor. Kabala’nın aracından çıkıp kavşağa girdiğini ve burada üç veya dört kişinin minivandan çıkarak onu vurduğunu biliyoruz. Şüpheliler daha sonra yollarına devam ettiler. Minivan 6 Ocak’ta çalındı ve 16-20 Ocak arasında Beaufoy Sokağı’nda olduğundan eminiz. Cinayetten sonra bulundu” dedi.

    ‘ÇEKİNMELERİNİ ANLIYORUZ AMA...’
    Halka seslenen McHugh, “Bu aracın nerelerden geçtiğini, kimin kullandığını bilmek istiyorum. Bize verebileceğiniz her türlü bilgi soruşturmaya yardımcı olabilir. Bazı kişilerin polisle irtibata geçmekten çekinmelerini anlıyoruz. Ancak Kabala’nın hayatı ve ölümüne sebep olabilecek olaylar hakkında acilen bilgiye ihtiyacımız var” diye ekledi.

    Cinayet planlıydı... Türk taksici kavşağa girer girmez ateş ettiler

    Polis yetkilileri, görgü tanıklarının 0208 785 8099 numaralı telefondan kendilerine veya 0800 555 111 numaralı telefondan bağımsız yardım kuruluşu Crimestoppers ile anonim olarak iletişime geçmeleri çağrısını yeniledi.

    Etiketler: Bülent Kabala , Cinayet , Londra , avrupadan haberler , son dakika , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri