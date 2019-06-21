Cinayet öncesi hazırlık raporda
Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’ndaki ‘infaz ekibi’ içindeki otopsi uzmanının cinayetten önce Kaşıkçı için ‘kurbanlık hayvan’ ifadesini kullandığı belirtildi. Rapora göre, Suudi otopsi uzmanı Kaşıkçı’nın vücudunu parçalara ayırmanın zor olmayacağını söyledi; “Eklemler ayrılacak, (parçalama) sorun olmayacak” dedi.
BAŞKONSOLOSUN ROLÜ
Cinayetin işlendiği esnada Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin cinayetteki rolünün ilk kez belirtildiği rapora göre, Uteybi cinayetten önceki günlerde kimliği belirsiz biriyle ‘güvenlikle ilgili bir göreve’ ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Uteybi ile konuşan kişi, devlet yetkilileri tarafından verilen bu görev için protokolden güvenilir birine ihtiyaç olduğunu ve gerekirse bu kişiye özel izin verilebileceğini aktarıyor. 101 sayfalık raporda ayrıca Başkonsolosun Riyad’dan gelecek birileri için konaklama, uçak bileti gibi ayarlamalar yaptığı anlaşılıyor. Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Özel Raportör Callamard’ın önceki gün açıklanan raporu, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yaptırım uygulanması ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’den özür dilemesi çağrısında bulunuyor. Raporda, aralarında Prens Selman’ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti. Cinayetin ardından infaz ekibinden birçok kişinin malvarlığına yönelik yaptırım uygulayan ABD ve Avrupa ülkeleri, Suudi Prens Selman konusunda adım atmamıştı. Kaşıkçı raporunun açıklanmasından üç gün önce Şarkül Avsat’a konuşan Selman, Kaşıkçı’nın başına gelenleri ‘çok acı bir suç’ olarak nitelendirmiş, “Kaşıkçı cinayetinin politik olarak istismarından vazgeçilmeli” demişti.
HARİRİ’Yİ TEHDİT ETMİŞ
BM’nin raporunda Kaşıkçı cinayetini yürüten ekibin başında yer alan ve Prens Selman’ın danışmanı Suud el Kahtani hakkında yeni bir suçlama da yer aldı. Rapora göre, Prens’in ‘pis işlerinden sorumlu’ Kahtani, 2017 yılında Riyad ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Saad el Hariri’yi tehdit ederek istifaya zorladı. ‘Hariri’yi 2017 yılında Riyad’da bir otel odasında sorgulayan ve tehdit eden iki kişiden birinin Kahtani olduğu aktarıldı. Kahtani, ABD’nin Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı 17 Suudi vatandaşı arasında.
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