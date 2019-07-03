'Cinayet en az 48 saat öncesinden planlandı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'Cinayet en az 48 saat öncesinden planlandı'
GeriDünya 'Cinayet en az 48 saat öncesinden planlandı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
03.07.2019 - 02:29, Son Güncelleme:

'Cinayet en az 48 saat öncesinden planlandı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Cinayet en az 48 saat öncesinden planlandı'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, "Birleşmiş Milletler, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç olmuş durumda." dedi. Cinayetin en az 48 saat öncesinden planlandığını, cinayeti işleyen Suudi yetkililerin ise ülkelerinden sunulan kaynaklarla Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'ye özel jetle gelip, diplomatik pasaportla girdiler. Cinayeti işledikleri gibi tüm delilleri yok etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Washington merkezli Brookings Enstitüsünde konuşan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Callamard, cinayetin iddia edildiği gibi "kişisel ve özel" sebeblerin aksine Suudi Arabistan yönetiminin bizzat bilgisi ve talimatı doğrultusunda işlendiğini, bu yönde bir çok delilin mevcut olduğunu söyledi.

Cinayetin en az 48 saat öncesinden planlandığını, cinayeti işleyen Suudi yetkililerin ise ülkelerinden sunulan kaynaklarla Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'ye özel jetle gelip, diplomatik pasaportla girdiler. Cinayeti işledikleri gibi tüm delilleri yok etmeye çalıştılar." diye konuştu.

"SUUDİ YÖNETİMİNE ODAKLANMAK DAHA ÖNEMLİ"

Callamard, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle direkt ilişkisine dair delillerin bulunduğunu fakat cinayete yönelik Suudi yönetiminin tamamına odaklanmanın daha önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Suudi Veliaht Prensin cinayetle direkt ilişkisi var ama raporda sadece buna odaklanmadım. Ana konu, bireylerden daha çok Suudi hükümetinin bunun arkasında olması. Ülkedeki siyasi ve aktivistlerin tutukluluğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu daha önemli."
Bin Selman'ın cinayetteki rolüne ilişkin bir soru üzerine Callamard, bunu göz ardı etmediğini ve kendisine direkt bir yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

"BM FELÇ OLMUŞ DURUMDA"

BM de dahil olmak üzere bir çok ülkenin söz konusu cinayete yeteri kadar önem vermediğini dile getiren Callamard, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler, cinayete ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç olmuş durumda. Raporu sunduğum zamanlarda İran ile olan gerginlik başladı. Haliyle Kaşıkçı cinayetinin üstüne gidilmesi zorlaştı. Birçok ülke cinayete dair hiç bir şey yapmadı ve hiç yaşanmamış gibi yoluna devam etmek istedi. Bu cinayet hiç bir yere gitmeyecek. Gazeteciler, bireyler ve ben bunun peşini bırakmayacağız. Suudi yönetiminin bundan kurtulmasına müsade edemeyiz."

"CASUS PROGRAM SATIŞI YASAKLANMALI"

Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan yurt dışındaki Suudi vatandaşlarını casus programlar kullanarak takip ettiğini ifade eden Callamard, teknoloji firmalarına söz konusu programların Suudi Arabistan'a satışını durdurmaları çağrısında bulundu.
Callamard, "Suudi yönetimi bu programlar üzerinden kendilerine muhalif olan siyasi, aktivist ve gazeteci vatandaşlarını takip ediyor. Bu programların yasaklanması başka cinayetlerin yaşanmasının önüne geçebilir." dedi.

RAPOR GEÇEN HAFTA AÇIKLANMIŞTI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.
Raporla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi, bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu
"Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi küresel istikrara katkı sağlayacaktır"
AP'de yeni dönem Brexit protestolarıyla başladı
Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki