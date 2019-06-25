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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.06.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı

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Çin uzaya yeni bir uydu fırlattı

Çin, üçüncü nesil seyrüsefer uydusunu uzaya fırlattı.

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, BDS-3 olarak da bilinen "Beydou-3" seyrüsefer uydu sistemine ait 21'inci uydunun, Çin'in güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden fırlatıldığı belirtildi.     

Uydunun, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle rekabet etme çabaları kapsamında geliştirildiği vurgulandı.     

Yeni sistem sayesinde Çin ordusunun denizaltı ve su altı drone saldırı kapasitesini artırabileceğinin altı çizildi.     

Çin'in sistemi tamamlamak için bu sene sonuna kadar 10 uydu daha fırlatması planlanıyor.     

KUZEY YILDIZI NAVİGASYON SİSTEMİ     

Çin'in nihai aşamada küresel konumlandırma sistemi kurma hedefi ile yürüttüğü Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Sistemi'nin uyduları Beydou-1, Beydou-2 ve Beydou-3 olmak üzere 3 aşamalı projeden oluşuyor.      

Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beydou-1 uyduları Çin'e, Beydou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beydou-3 uyduları da dünya genelinde navigasyon hizmeti verecek.      

Çin, Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLONASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.

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