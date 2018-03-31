Çin: Uzay üssü meteor yağmuru gibi düşecek
BBC Türkçe’ye göre, Çinli yetkililer, kontrolü kaybedilen uzay istasyonu Tiangong-1’in dünyaya düştüğünde büyük ihtimalle herhangi bir hasara yol açmayacağını, bunun yerine meteor yağmurlarına benzer ‘muhteşem’ bir gösteri olacağını söyledi.
Çin Uzay Ajansı, yaklaşık sekiz tonluk Tiangong-1’in bugün ile pazartesi günleri arasında atmosfere gireceğini belirtti.
Avrupa Uzay Ajansı ise uzay istasyonunun Türkiye saatiyle bugün öğleden sonra ila pazar öğleden sonra arası atmofere gireceğini duyurdu.
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu (CMSEO) herhangi bir kişiye 200 gramdan ağır bir parçanın isabet etme ihtimalinin 700 milyonda bir olduğunu belirtti.
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