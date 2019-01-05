Çin ‘tüm bombaların anasını’ patlattı
ABD’nin ‘tüm bombaların anası’ olarak adlandırdığı GBU-43/B’ye Çin’den rakip geldi.
Çin’in silah sanayi devi NORINCO, havadan bırakılan ağır bombanın görüntülerini internetten yayınladı. Çin’in devlet haber ajansı Şinhua, H-6K bombardıman uçağı tarafından bırakılan bombayla ilgili “Yıkıcı gücü ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı” ifadelerini kullandı. Haberde, patlamanın yeri ve tarihiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Çin’in nükleer olmayan en büyük bombası “Tüm bombaların anasının Çin versiyonu” olarak nitelendiriliyor. 2017 yılında ABD, Afganistan’daki DEAŞ tünellerini yok etmek için kısaca ‘MOAB’ diye adlandırılan en güçlü konvensiyonel bombası GBU-43/B’yi kullanmıştı.
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