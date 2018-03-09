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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerÇin Trump-Kim görüşmesine destek verdi
Dünya Çin Trump-Kim görüşmesine destek verdi
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Sıradaki Haber:Trump'a tüm dünyadan tepki yağıyor

Dünya
AA
09.03.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Çin Trump-Kim görüşmesine destek verdi

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Çin Trump-Kim görüşmesine destek verdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan görüşmeye destek verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, mayıs ayında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurması yönünde gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer sorununun çözülmesi yönünde doğru bir adım atıldığını belirten Gıng, tarafların sorunu diyalog ve müzakere ile çözmesini tamamen desteklediklerini ifade etti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı.

Kim'in Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklama ile Trump’ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.

OLİMPİYAT DİPLOMASİSİ

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı. Söz konusu mesajla başlayan süreçte Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong’u Pyeongchang Kış Olimpiyatlarında 9 Şubat'taki açılış törenine katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, Kuzey Kore’ye iki günlük ziyarette bulunarak Kim Jong-un ile görüşmüş ve Kim’in "özel mesajlarını" Washington yönetimine iletmek üzere ABD’ye geçmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de dün ABD ile Kuzey Kore’ye bir an önce görüşmeleri çağrısında bulunmuş, tarafların yarımadada nükleer sorunun çözümüne yönelik ikili ve çoklu temasları bir an önce kurmalarını beklediklerini söylemişti.

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