Çin Seddi karantinada

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay vilayeti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan 2019-nCoV adlı koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden 26 kişiden 24’ünün Hubey eyaletinden olduğu açıklandı. Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahede altına alınanların sayısı 8420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları “şüpheli” olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı. Virüsten etkilenen kişi sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

ÇİN SEDDİ VE YASAK ŞEHİR

Salgın ülke içinde yoğun seyahatlerin yapıldığı Çin Yeni Yılı kutlamalarını da etkiliyor. Macau Özel İdari Bölgesi’nde tüm Çin Yeni Yılı kutlamaları iptal edilirken Başkent Pekin’de geniş katılımlı etkinlikler yapılmayacak. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uluslararası karnaval ve yıllık futbol turnuvası iptal edildi. Bunun dışında Çin turizmini etkileyebilecek önemler de alındı. Yetkililer başkent Pekin’de Yasak Şehir ve Çin Seddi’nin bir bölümünü ziyaretçilere kapattı. Şanghay’da Disneyland tema parkı da virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapalı olacak.

‘SALGIN’ FİLMİNİ HATIRLATTI

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs 2011’de gösterime giren “Contagion” (Salgın) adlı filmi akla getirdi. Steven Soderbergh’in yönetmenliğini yaptığı filmde Hong Kong’dan ABD’ye yayılan ölümcül virüs salgını konu ediliyor.

6 GÜNDE BİN YATAKLI HASTANE

Çin hükümeti Wuhan kentinin hemen dışında 1000 yataklı prefabrik hastane inşa edecek. Hastane yapımının altı günde tamamlanması planlanıyor.