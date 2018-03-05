Çin savunma bütçesinde rekor artış

Karar Çin parlamentosu Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında açıklandı.

Çin Başbakanı Li Keqiang Kongre'de yaptığı konuşmada "ordu ulusal güvenlik çevresindeki büyük değişiklikler karşısında kaya gibi güçlü olmalı" dedi.

Çin'in savunma bütçesindeki artış dünyanın en büyük ordusunu modernleştirme, Güney Çin Denizi ve Himalaya sınır bölgelerinde altyapı kalkınma projeleri geliştirmek gibi Çin'in stratejik hedeflerinin bir işareti olarak görülüyor.

Savunma bütçesini artırma kararı Çin'in bölgesel rakiplerini kaygılandırabilir. Li ekonomik anlamda yüzde 6.5 oranında büyüme hedeflediklerini de duyurdu.

Hükümet gelecek yıl üç hedefe odaklanacaklarını ve bu hedeflerin Çin'in mali risklere karşı korunması, artan hava kirliliğiyle ve yoksullukla mücadele olduğunu söyledi.

DEVLET BAŞKANLIĞI SÜRESİNİN SINIRI KALDIRILIYOR

Komünist Parti'nin tüm kararlarını uygulayan Ulusal Halk Kongresi'nin ayrıca devlet başkanlığı görevinde iki yıllık sınırı da kaldırması bekleniyor. Çin'de tartışmalara neden olan hamle Devlet Başkanı Şi Jinping'in görevini süresiz olarak uzatırken Jinping'e Mao Zedong'dan bu yana en güçlü lider statüsü de veriyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi delegeleri temsil ettikleri bölgelerin yöresel giysileriyle oturumlara katılıyor. Yasa önergesinin 11 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunulması ve oybirliğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Kongre'nin tüm eyaletleri ve bölgeleri temsil eden 3 bin delegesi var.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de hızlı büyüme sonrası milyonlarca kişi yoksulluktan kurtuldu. Ülkede giderek büyüyen bir orta sınıf var. Çin'de ayrıca 100 milyarder bulunuyor. Bunların pek çoğu danışmanlık kurumu Çin Halk Siyaset İstişare Konferansı üyesi.

Li'nin açıkladığı büyüme tahmini 2017 yılındaki yüzde 6.9'luk büyümeden daha az. Çin için ufukta ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle olası bir ticaret savaşı da söz konusu.

Çin'in ABD ile gerçekleştirilen ticaret fazlası 2017 yılında 275.81 milyar dolara ulaştı. Trump geçen hafta çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini açıklamıştı.

Trump Twitter mesajında ABD'nin ticaretten milyarlarca dolar kaybettiğini söylemiş ve "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" demişti.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin sözcüsü Zhang Yesui, buna yanıt olarak ABD ile ticaret savaşı istemediklerini, ancak ekonomileri zarar görürse elleri kolları bağlı şekilde oturmayacaklarını söylemişti.