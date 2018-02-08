Çin polisi akıllı gözlükle yakalayacak

Çin polisi şüphelileri tespit etmek için gerçek zamanlı yüz tanıma özelliği bulunan 'akıllı güneş gözlükleri'ni kullanmaya başladı.

Geçen hafta Çengcou kentindeki bir tren istasyonunda gözlükleri kullanmaya başlayan polisin insan kaçakçılığı ve vurkaç suçlarına karışan 7 şüpheliyi bu teknolojiyi kullanarak yakaladığı açıklandı.

Sputnik'in aktardığına göre, polisin ayrıca sahte kimlik kullandığı tespit edilen 26 kişiyi de yakaladığı açıklandı.

Çin'in 'People's Daily' gazetesi de operasyon sırasında sağ camında bir kamera bulunan akıllı gözlüğü kullanan kadın polisin fotoğraflarını yayımladı.