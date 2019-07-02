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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
02.07.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu

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Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz." dedi.

Şi, resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmede, iki ülke liderlerinin Japonya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak bu ziyaret vesilesiyle ilişkileri geliştirmeyi umduklarını söyledi.

Pekin'de yapılan görüşmelere büyük önem verdiklerini belirten Şi, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Çin'in merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu uluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerektiğini kaydeden Şi, "Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile ortak çıkar ve endişelerle, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı temenni ediyorum." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi ayrıca gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı

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