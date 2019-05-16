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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
16.05.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı

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Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı

Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'un resmen tutuklandığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, devlet sırlarını çalmakla suçlanan Kovrig ve Spavor'un tutuklandığını belirterek, "Daima hukuka uygun hareket ediyoruz. Umarız Kanada, Çin'in yasal yapısı ve yargı sistemi konusunda sorumsuzca açıklamalar yapmaz." ifadesini kullandı.     

Lu, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.     

Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı

HUAWEİ KRİZİ     

Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.     

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla gözaltına alınmış, akıbetleri hakkında ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.     

Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.     

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.     

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.     

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