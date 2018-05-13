Çin ilk yerli uçak gemisini test ediyor
Çin’in ilk yerli uçak gemisi Type-001A’nın seyir testleri başladı.
Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı’ndan törenle ayrılan Type-001A’nın iletişim, yangın söndürme, yakıt ve elektro-mekanik gibi temel sistemleri test edilecek. Çin devlet şirketi China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) tarafından üretilen uçak gemisinin ilk testinde hava araçları ve silah sistemleri yer almayacak. Geminin 2020’de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor.
Çin’in Type-001A’nın dışında ilk uçak gemisi Liaoning halihazırda Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) tarafından tatbikatlarda kullanılıyor. Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna’dan getirilmiş, Eylül 2012’de ÇHKO envanterine alınmıştı.
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