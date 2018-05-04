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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.05.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında önemli gelişme!

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Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında önemli gelişme!

Çin ve ABD yönetimlerinin, aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularının bazılarında fikir birliğine vardığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin, aralarındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere dün ve bugün bazı müzakere ve diyalog toplantıları yaptığı belirtildi.

Pekin'de yapılan toplantılar neticesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisinden temsilcilerin, bazı konularda fikir birliğine vardığı ve ortak bir çalışma grubu kurularak yakın iletişimin sürdürülmesi noktasında mutabık kaldığı ifade edildi.

Haberde, tarafların, ABD'nin Çin'e olan ihracatının artırılması, ikili ticaret, karşılıklı yatırım, telif haklarının korunması, gümrük tarifeleri gibi sorunlarda kapsamlı fikir alışverişinde bulunduğu ve bazı konularda mutabakat sağladığı aktarıldı.

Bazı problemlerde halen büyük fikir ayrılıkları olduğunun altı çizilen haberde, söz konusu ticari ve ekonomik sorunların çözümünde daha çok mesafe kaydetmek için çalışmaların hızlandırılacağına işaret edildi.

Çin resmi ajansının haberinde, mutabakat sağlanan konulara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ABD lideri Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı, tarafların sert uygulamalarına sahne olmuştu.

Çin, ABD'nin, değeri yaklaşık 50 milyar doları bulan bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi uygulamasına ilişkin, önce ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25, daha sonra da 50 milyar dolar tutarında ürünlere yüzde 25 vergi getirileceğini duyurmuştu.

ABD'nin vergi planı genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini, Çin'in misilleme vergileri de et, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü hedef almıştı.

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