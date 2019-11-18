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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
18.11.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Çin Hong Kong lideri ve polisine desteğini yineledi

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Çin Hong Kong lideri ve polisine desteğini yineledi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetiminin ve polis güçlerinin yasaları uygulamasını kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hafta sonu giderek artan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çin merkezi hükümeti, Baş Yönetici'nin Hong Kong hükümetini yönetmesini, Hong Kong Polis Gücünün yasaları uygulamasını kararlılıkla destekliyor." diyen Gıng, bölgede uygulanan "bir ülke iki sistem" politikasının uygulanmasına yönelik kararlılık vurgusu yaptı.

Gıng, başta ABD'li olmak üzere bazı siyasilerin Hong Kong'a yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, "Hong Kong meselesi, Çin'in iç işleridir. Biz herhangi bir devlet, örgüt ve kişinin Hong Kong'un iç işlerine müdahale etmesine karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, kimsenin Çin'in ulusal güvenliğini korumaya yönelik kararlılığını hafife almaması gerektiğine dikkati çekerek, nüfusu 1,4 milyarı bulan Çin halkının en büyük isteğinin Hong Kong'da şiddetin durması ve bölgede düzenin sağlanması olduğunu kaydetti.

PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocularla polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.

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