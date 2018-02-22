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    Çin 'cenazede striptiz' geleneğini yasaklıyor...

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

    Çin Kültür Bakanlığı, ülkenin bazı eyaletlerinde uygulanan, cenazelerde, düğünlerde ve geleneksel Çin Yeni Yılı kutlamalarında "striptiz" ve diğer "müstehcen, pornografik ve kaba performansları" sona erdirmeyi hedeflediğini duyurdu.

    Çin'de cenazelere katılan striptizcilere yönelik "müstehcen" performansları kısıtlama yönündeki ilk adım 2006'da, ikinci adım ise 2015'teki kampanyayla gelmişti.

    Kültür Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, son operasyonların Henan, Anhui, Jiangsu ve Hebei başta olmak üzere 19 ilde yoğunlaştığı belirtildi.

    Çin'de kırsal kesimdeki bazı topluluklar, cenazelere daha büyük katılımın ölüleri onurlandırdığını, onlara şans getirdiğini ve gelir kazandırdığını düşünüyor. Bazı uzmanlar ise erotik gösterilerin doğurganlığa saygı anlamına geldiğini vurguluyor. 

    Bazı uzmanlar ise erotik gösterilerin doğurganlığa saygı anlamına geldiğini vurguluyor. Medya profesörü Kuang Haiyan, The Global Times'a verdiği demeçte, "Kültürel antropoloji yorumuna göre, bu üremeye dönük saygıdan gelen bir ibadet. Dolayısıyla cenaze töreninde erotik performans sadece bir kültürel öğe" açıklamasında bulundu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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