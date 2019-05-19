Çin casusu eski CIA ajanına 20 yıl hapis
ESKİ CIA ajanı, Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle hapse mahkûm edildi. 62 yaşındaki eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ajanı Kevin Mallory, Çin adına casusluk yapmak suçlamasıyla Dış İstihbarat İzleme Mahkemesinde yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
CIA’de çalıştığı dönemde hassas bilgilere erişme yetkisi olan Mallory’nin askeri sır niteliğindeki bilgileri para karşılığı bir Çin istihbarat ajanına sattığının tespit edildiği belirtildi. Adalet Bakanlığı savcılarının, Mallory’nin bir postanede gizli dokümanları taratıp dijital ortama aktarırken görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle 2017’nin mart ve nisan aylarında Çinli ajanla Şanghay kentinde yaptığı görüşmelerin kanıtlarını mahkemeye sunduğu kaydedildi.
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