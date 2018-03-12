Çin Başkanı’na ömür boyu liderlik yolu
ÇİN’de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören ve bu şekilde Devlet Başkanı Şi Cinping’in (64) süresiz görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği Çin Ulusal Halk Kongresi’nde kabul edildi.
2 bin 964 delegenin katıldığı oylamada 2 bin 958 oy lehte oldu. Böylece Şi Cinping, normalde görev süresinin dolacağı 2023’den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek. Ülkenin kurucu lideri Mao Zedong’dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor. Görev süresini sınırlandıran madde, Mao sonrası toplumda oluşan tedirginlik ve karmaşanın önüne geçmek için ülkede dışa açılımın mimarı olarak görülen Deng Şiaoping’in teklifiyle 1982’de anayasaya eklenmişti.
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