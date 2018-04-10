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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BBC Türkçe
10.04.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Çin ABD'yi DTÖ'ye şikâyet etti

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Çin ABD'yi DTÖ'ye şikâyet etti

Çin, çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini artıran ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Pekin yönetimi kararına gerekçe olarak, ABD'nin attığı adımın örgüt kurallarına aykırı olmasını gösterdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de "Asya'nın Davosu" olarak bilinen Asya İçin Boao Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Günümüz dünyasında barış ve işbirliği eğilimi öne çıkarken, Soğuk Savaş zihniyeti ve kazananı olmayan oyunlar çağdışı kalıyor" dedi.

Şi Jinping konuşmasında, Çin ekonomisinin bir kısmını daha dışa açma sözü verdi. Çin lideri, otomobillere yönelik gümrük vergilerini azaltmayı ve yabancı yatırımcıların Çin'e yatırım yapması için gereken şartları kolaylaştırmayı vadetti. Ancak Şi bu vaatleri için herhangi bir tarih vermedi.

'KAZANANI OLMAYAN OYUN'

Çin lideri konuşmasında, ABD ile aralarında karşılıklı gümrük vergilerinin artırılmasından bahsetmese de, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" söylemini eleştirdi.

Çinli ve uluslararası yatırımcılardan oluşan dinleyicilere hitaben "İnsanlık açılmak ve kapanmak, ilerlemek ve gerilemek arasında tercih yapmak zorunda" diyen Şi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca kendi topluluğunu düşünüp diğerlerini göz ardı etmek duvara yol açar. Yalnızca barışçıl kalkınma ve işbirliğinde ısrar ederek herkesin kazançlığı çıktığı bir ortamı yaratabiliriz."

Şin Devlet Başkanı Şi Jinping kendini küreselleşmenin öncüsü olarak göstermeyi seviyor. Uluslararası forumlarda bunu düzenli olarak yapıyor.
Ve şimdi arka planda ABD - Çin ticaret gerilimi varken bunu tekrar yapmasının tam zamanıydı. Şi Soğuk Savaş ve kazananı olmayan oyun zihniyetinin çağının geçtiğini ve sorunları çözmek için diyalogun tek yol olduğunu söyledi.

Kendi ağzından duymasak da muhtemelen kastettiği Donald Trump'ın ticaret söylemi. Fakat Çin bu davranışların yetişkinlere yakışmadığını düşünüyor.
Donald Trump'ın öfkeli tweetlerinin aksine Şi Çin'in yeni yüzünü ön plana çıkarmak ve Çin'in ekonomisini açmak istiyor.

Şi, Çin'in ticaret fazlası istemediğini de söyledi. Bu sözler kulağa güzel gelse de bunları daha önce de duymuştuk. Bu yüzden Çin'in yabancı yatırımcılara ne kadar erişim sağlayacağını şimdiden kestirmek zor.
Peki Trump Şi'nin uzlaşmacı söylemini, ABD'nin kazandığı şeklinde yorumlayabilir mi? Bir dahaki tweetini bekleyin!

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