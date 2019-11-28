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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
28.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Çin ABD'nin Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Çin ABD'nin Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Çin'de ABD'nin Pekin Büyükelçisi yeniden Terry Branstad Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Şinhua'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Branstad, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng'ın Branstad'a Trump'ın yasa tasarısını onaylamasının "Çin'in iç işlerine yapılan ciddi bir müdahale ayrıca uluslararası yasanın ihlali" anlamına geldiğini söylediği belirtildi.

Lı, Branstad ile görüşmesinde ABD'nin Çin ile ilişkilerine daha fazla zararı engellemek için onaylanan yasa tasarısını uygulamaya koymaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Çin'in yasa tasarısının onaylanmasını kınadığı ve buna karşılık vereceği bildirilmişti.

TRUMP'TAN YASA TASARISINA ONAY

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Branstad, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Branstad'ın ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI

Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

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