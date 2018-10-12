Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı
GeriDünya Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
PEKİN (AA)
12.10.2018 - 18:37, Son Güncelleme:

Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Kanada’nın Çin’e karşı istihbarat iş birliği kurduğu iddiasına yönelik, tüm taraflara soğuk savaş zihniyetini terk etme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ilgili ülkelerin Çin’in etki ve yatırımlarına karşı uluslararası bir cephe kurduğu iddiasına ilişkin "Tüm tarafların modası geçmiş soğuk savaş zihniyetini ve kazananı olmayan oyunları terk etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin Çin'in kalkınmasına tarafsız, düzgün, mantıklı, daha açık, kapsayıcı şekilde bakmasını beklediklerini belirten Sözcü Lu, bu ülkelerin karşılıklı güveni artırmaya daha fazla odaklanması ve dünya barışı, istikrar ve refaha katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

"BARIŞÇIL KALKINMA"

Çin’in öteden beri barışçıl kalkınma yolunu seçtiğini ve karşılıklı kazan-kazana dayalı dışa açılma stratejsini benimsediğini dile getiren Lu, ülkesinin küresel kalkınmaya katkı sağladığını anlattı.

ABD basınında geçen haberlerde söz konusu 5 ülkenin istihbarat iş birliklerini artırarak Çin’in etki operasyonları ve yatırımlarına karşı uluslararası geniş bir koalisyon kurduğu, Japonya ve Almanya'nın bu ülkelere katılması için çaba harcandığı öne sürülmüştü. Ayrıca ilgili ülkelerin Çin’in uluslararası alandaki etkisine nasıl cevap vereceklerini müzakere ettikleri ve bu müzakerelerin daha ileri iş birliği fırsatlarına doğru evrildiği iddia edilmişti.

"İSTİHBARAT TEHDİDİDİR"

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de iki gün önce yaptığı bir konuşmada Çin’e yönelik, "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in amaçlarına ulaşmak için siber müdahale, yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullandığı yorumunu yapan Direktör Wray, Rusya’nın, Sovyetler’in ardından gücünü korumak için mücadele ettiğini, Çin’in ise yarının savaşını verdiğini dile getirmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.10.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika! Donald Trump'tan Brunson yorumu

48 km yüksekten düştü! Böyle incelediler

Askeri üstte büyük patlama!

Akdeniz'de tsunami alarmı!