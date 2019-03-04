Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi
ABD’de bir otoyola düşen çığ, sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin Kolorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyonu'ndan geçen I-70 karayolunda trafikteki sürücülerin tarafından kayda alınan görüntülerde çığın düşme anı kameralara yansıdı.
Çığı fark eden sürücülerin durmaları ve alandan uzaklaşmaları, büyük bir faciayı önledi.
Kolorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC), düşen çığ sonucu trafiğin etkilenmediğini açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle