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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker SEZER / hurriyet.com.tr
21.03.2018 - 07:35, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar! Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

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Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar! Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili Hürriyet Dünyası çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K isimli bir Türk'ün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın 'otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına 'babamdan bir hediye' diye söz ediyordu. Aydın'ın bir süre önce hayatını kaybeden babasını yalanına alet ettiği ortaya çıktı. 

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...Yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli adamın üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.

ÖZEL KORUNAKLI, ZENGİNLERİN YAŞADIĞI SİTEDE EV ALDI

Türkiye'nin hakkında Uruguay'a iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı.

Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı. 

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

Mehmet Aydın'ın Marina de Santa Lucia'da ev aldığı korunaklı bölge...

ALDIĞI YATI 9 BİN DOLARA KİRAYA VERDİ

Uruguaylı bir kaynağın Hürriyet'e verdiği bilgiye göre, Mehmet Aydın'ın 640 bin dolar vererek aldığı Ferrari'nin ardından Aydın ile temasa geçen Uruguaylı Autolider şirketinden Carlo Bustin isimli kişi Aydın'a lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti.

Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi. 

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

Hürriyet'in daha önce ortaya çıkardığı ve Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar kaldığı apart otel

FERRARİ BABAMIN HEDİYESİ DİYE ÖLMÜŞ BABASI HAKKINDA YALAN SÖYLEDİ

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'da kaldığı zamanlarda Osman K.'nın üzerine satın aldığı Ferrari'yi kullandı. Komşularının aktardığına göre, Aydın kendisine Ferrari hakkında soru soran komşularına, 'Ferrari babamın hediyesi' cevabını verdi.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da bir süre ikâmet ettiği evin komşuları ise Mehmet Aydın'ı fotoğraflarından tanıyarak Aydın'ın Aralık ayına kadar lüks apart otelde yaşadığını aktardı. 

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

Mehmet Aydın'ın Ferrarisi

MALLARI BİR TÜRK'ÜN ÜZERİNE GEÇİRDİ

Mehmet Aydın'ın mülklerini üzerine yaptığı Osman K. ise 10 sene önce neredeyse 'beş parasız' halde ülkeye gelen ve ülkedeki ilk zamanlarında inşaat işlerinde çalışan bir Türk...

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da satın aldığı mülkleri şüphe çekmemek için söz konusu kişinin üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, Osman K., 2011 yılında Uruguay'da 100 bin (o dönemde 5.420 dolar değerinde) Uruguay pesosu ile düşük sermayeli inşaat şirketi kurdu.

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

(Osman K.'nın açtığı şirkete ilişkin belge. Not: Uruguay pesosu $ işareti ile gösterilirken, Uruguay'da ABD doları US$ şeklinde gösterilmektedir)

Ancak Osman K.'nın maddi refahı, Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a gitmesinin ardından önemli ölçüde arttı. Hürriyet Dünyası'na konuşan Uruguaylı tanınmış bir gazeteci, Osman K.'nın geçen yıldan bu yana kullandığı Ferrari 406 Spider son model arabanın 'mahalle' sakinlerinin dikkatini çektiğini, hatta sosyal medyada birçok kez paylaşıldığını söyledi.

KOMŞULAR 'UYUŞTURUCU PARASI' SANDI

Mahalle sakinlerinin ilk etapta, Türk iş adamının servetindeki büyük artışın sebebinin 'uyuşturucu ticareti' olduğu yönünde dedikodular yaptığı öğrenildi. Bir anda serveti artan Kaya'nın 10 sene önce gittiği Uruguay'da inşaatlarda 'lehim' işleri yaptığı öğrenildi. 

Osman K.'nın Ferrari 406 Spider model aracının ünlendiği Malvin Norte bölgesi ile Mehmet Aydın'ın bir süre yaşadığı apart otel arasında çok kısa bir mesafe bulunuyor. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'a geldikten sonra inşaat sektörüne girdiği iddia ediliyor. 

TÜRKİYE'YE EN SON ŞUBATTA GELDİ 

Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye en son geçen Şubat ayı ortasında geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye'deki adresini Beykoz'a taşıyan Aydın o tarihten sonra Türkiye'de bir daha bulunamadı. Aydın'ın İstanbul'dan Uruguay'a gittiği sanılıyor. Aydın, 8 Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’in Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul’da bulunan Avukat Mehmet Tuna’ya vekâletname vermişti. 

TÜRKİYE İADE TALEBİNDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  dün yaptığı açıklamadfa“Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” ifadesini kullanmıştı. Yüksek kâr payı vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, toplanan paranın 398.3 milyon lirasını üyelere dağıttı. Söz konusu paranın 113.4 milyon lirası ise Aydın’ın Kıbrıs’taki şirketi ile eşi ve yakınlarının hesaplarına aktarıldı.

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