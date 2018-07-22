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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İlker SEZER / hurriyet.com.tr
22.07.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Çiftlik Bank skandalında flaş gelişme: Serbest bırakıldı

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya'nın serbest kaldığı ortaya çıktı.

Hürriyet Dünyası'na konuşan Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını aktardı.

Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi. Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.

Kaya, daha önce Hürriyet'e konuşarak Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de ’10 numara’ işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.

Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.

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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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