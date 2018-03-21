Çiftlik Bank milyonları ‘posta kutusu’ şirkete
Çiftlik Bank ile 77 bin kişiden 511 milyon lira toplayan Mehmet Aydın’ın, paraları gönderdiği KKTC’deki Fame Game adlı şirket, 30 santimlik bir posta kutusu şirketi çıktı.
KKTC’deki şirket üzerinden kendi şahsi hesabına aktardığı para miktarı 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili, KKTC’de ayrı bir soruşturma devam ediyor. Fame Game şirketi ise Gazimağusa kentindeki serbest bölgede kurulu. Bu bölgelerdeki şirketler, uluslararası ticarette, vergi yükünden kurtulmak amacıyla kuruluyor. Fame Game’in herhangi bir antreposu ya da ofisi bulunmuyor. Sadece 30x30 santim ölçülerinde bir posta kutusu var, kayıtlarda gözükse de herhangi bir ticari faaliyeti olmayan bir şirket.
Gazimağusa serbest liman bölgesinde 700’ün üzerinde şirketin çoğu Fame Game Software gibi ticari faaliyeti olmayan şirketlerden oluşuyor. Bunlara ‘posta kutusu’ şirketi deniliyor. Posta kutularına, şirket adına gönderilen evraklar konuluyor. Bazı posta kutuları, evraklarla doluyor ancak almaya gelen olmuyor.
BAKAN DENKTAŞ: DOLANDIRICI BEBEYLE ANILMAK İSTEMİYORUZ
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bir televizyon programında Çiftlik Bank hakkında şunları söyledi: “Çiftlik Bank adına tescilli bir şirket yok ancak adı KKTC ile anılıyor. Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC’den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz.
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