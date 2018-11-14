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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
14.11.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

CIA'nın projesi deşifre oldu... Tam 149 kişi...

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CIA'nın projesi deşifre oldu... Tam 149 kişi...

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), 11 Eylül saldırılarından sonra tutukladığı “terör şüphelilerini ilaçla konuşturma yöntemlerine yönelik bir proje" üzerine çalıştığı ortaya çıktı.

“Project Medication” olarak bilinen projenin detayları, Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikasının “Bilgi Edinme Hakkı Yasası” kapsamında mahkeme kararıyla elde ettiği “Sağlık Hizmetleri Ofisinin Gözaltı, Tutuklama ve Sorgulama Programına Katılımı Konusunda Sağlık Bakanının görüşleri” başlıklı raporda yer aldı.

CIA’nın üst düzey bir tıbbi yetkilisi tarafından kaleme alınan raporda, teşkilatın 2002 yılında ABD dışındaki gizli hapishanelerinde tutuklu terör şüphelileri üzerine işkencelere alternatif olarak sorgulama sırasında tutuklulara doğruyu söyletebilecek bir ilaç için Sağlık Hizmetlerinden yardım talep ettiği belirtildi.

Raporda CIA’nın 1950 ve 60'lı yıllarda "MK-ULTRA" olarak bilinen ilaçla sorgulama projesi kapsamında bu tür ilaçları kullandığı ancak işkencelere dayanabilen tutukluların bu ilaçlara da dirençli çıktığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

CIA’nın bu ilaçları 149 kişi üzerinde denediği kaydedilen raporda, etken maddesi “midazolam” olan bir ilacın tercih edilebileceği kaydedildi.

RAFA KALDIRILDI

Raporda, anksiyete hastalarında kullanılan “benzodiazepine” grubu ilaçların da kullanabileceği ancak bunların doktor kontrolünde yapılması gerektiğine işaret edildi.

Ayrıca raporda, projenin, sorgularda beyinde değişikliğe neden olan ilaçların kullanılmasını yasaklayan yasalara takılacağı ve işkenceye dirençli tutuklular üzerinde etkili olamayabileceği gerekçesiyle 2003’te Adalet Bakanlığına bildirilmeden rafa kaldırıldığı ifade edildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası Avukatı Dror Ladin, raporla ilgili açıklamasında, rapordaki en çarpıcı konunun CIA doktorlarının işkence yöntemlerine isteyerek katılması olduğunu belirtti.

CIA’nın işkence yöntemleri, ABD’de uzun yıllar büyük tartışmalara neden olmuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2009’da göreve geldikten kısa bir süre sonra bir başkanlık kararnamesiyle işkence ile sorgulama yöntemlerini yasaklamıştı. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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