CIA’in ‘tepe’si Türkçe biliyormuş
ABD’de Dışişleri Bakanlığı’na atanan Mike Pompeo’dan boşalan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü’ne oturması Senato onayına kalan Gina Haspel’in (61) kurumda bulunduğu görevler, zaman çizelgesi halinde CIA tarafından yayınlandı.
CIA’in ilk kadın direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Haspel’in, belgeye göre; kısa dönemli 30 geçici görevi özgeçmişine eklenmedi.
1989-1990 ve 1995-1996 dönemlerinde dil eğitimi alan Haspel, Türkçe ve Rusça biliyor.
CBS News’ün aktardığına göre; Haspel, 2000’de Ankara’da görev yaptı ve Türkçeyi burada öğrenmiş olması akla yatkın.
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