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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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POSTA - Fotoğraf: Instagram
29.04.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

CIA'in şifre dolu masası

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CIA'in şifre dolu masası

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), genç ajan adaylarına ulaşabilmek için 4 gün önce Instagram’da hesap açtı.Yapılan ilk paylaşım CIA ofisinden sıradan bir masa gibi görünüyordu.Ancak bu masada birçok şifre yer alıyordu. İşte o şifreler...

1. Fotoğraftaki bitki, CIA’in yabancı istihbarat ‘köklerini’ anlatan alaylı bir benzetme.

2. Masadaki saat 11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi’ne ilk uçağın çarptığı 8:46’yı gösteriyor.

3. ABD’nin Asya’daki ana rakibi Çin’in haritası.

4. Yunan tanrıçası Athena’yı ve bilgeliği temsil eden altın kaplama bir baykuş heykeli. Fotoğrafa konmasını CIA’in operasyon direktörü Andy Makridis tavsiye etmiş.

5. Nazar boncuğu, CIA çalışanlarının yüz yüze kaldığı tehlikeleri anlatmak amacıyla konmuş.

6. Amerikalı aktör Ben Affleck’in yönetip başrolünde oynadığı Oscarlı ‘Argo’ filmine ilham veren eski CIA ajanı Tony Mendez’i temsil eden bir çizim. 1979-81 yılları arasında film prodüktörü kılığına girerek İran’dan 6 Amerikalı diplomatı kurtaran Tony Mendez 19 Ocak’ta 78 yaşında ölmüştü.

7. CIA ajanlarının birbirini tanımak için kullandığı söylenen kol düğmeleri.

8. Kimliğini saklamak isteyen CIA ajanlarının kullandığı gri bir peruk.

9. CIA Direktörü Gina Haspel’in fotoğrafının olduğu kimlik kartı.

10. Çok gizli kanıtları yok etmek için ajanların kullandığı kağıt torba.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

I spy with my little eye...

Central Intelligence Agency (@cia)'in paylaştığı bir gönderi ()

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