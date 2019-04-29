CIA'in şifre dolu masası
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), genç ajan adaylarına ulaşabilmek için 4 gün önce Instagram’da hesap açtı.Yapılan ilk paylaşım CIA ofisinden sıradan bir masa gibi görünüyordu.Ancak bu masada birçok şifre yer alıyordu. İşte o şifreler...
1. Fotoğraftaki bitki, CIA’in yabancı istihbarat ‘köklerini’ anlatan alaylı bir benzetme.
2. Masadaki saat 11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi’ne ilk uçağın çarptığı 8:46’yı gösteriyor.
3. ABD’nin Asya’daki ana rakibi Çin’in haritası.
4. Yunan tanrıçası Athena’yı ve bilgeliği temsil eden altın kaplama bir baykuş heykeli. Fotoğrafa konmasını CIA’in operasyon direktörü Andy Makridis tavsiye etmiş.
5. Nazar boncuğu, CIA çalışanlarının yüz yüze kaldığı tehlikeleri anlatmak amacıyla konmuş.
6. Amerikalı aktör Ben Affleck’in yönetip başrolünde oynadığı Oscarlı ‘Argo’ filmine ilham veren eski CIA ajanı Tony Mendez’i temsil eden bir çizim. 1979-81 yılları arasında film prodüktörü kılığına girerek İran’dan 6 Amerikalı diplomatı kurtaran Tony Mendez 19 Ocak’ta 78 yaşında ölmüştü.
7. CIA ajanlarının birbirini tanımak için kullandığı söylenen kol düğmeleri.
8. Kimliğini saklamak isteyen CIA ajanlarının kullandığı gri bir peruk.
9. CIA Direktörü Gina Haspel’in fotoğrafının olduğu kimlik kartı.
10. Çok gizli kanıtları yok etmek için ajanların kullandığı kağıt torba.
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