CIA'den PYD/PKK itirafı

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan "Washington yönetiminin terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği" ile ilgili yeni itiraflar gelmeye devam ediyor.

Perşembe günkü kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından henüz bir düzeltme veya yalanlama yapılmaması dikkati çekti.

AA muhabirinin "Bakanlık sözcüsünden PKK itirafı" şeklinde gündeme taşıdığı açıklama geçerliliğini korurken kamuoyundan tepkiler de gelmeye devam

ediyor.

Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zamanki "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullanmıştı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan sözcü, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

CIA DE PYD'NİN PKK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında son yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

Buna göre Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.

Temmuz ayında ABD'deki Aspen Enstitüsünde yaptığı konuşmada ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.