CIA Türkçe bilen ajan arıyor!
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), teşkilatın yeni stratejisini açıklayarak ABD’ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını ve özellikle, Türkçe, Çince, Farsça ve Arapça konuşan ajanlarla çalışacaklarını dile getirdi.
Başkan Donald Trump tarafından göreve atanan CIA Direktörü Gina Haspel, konuya ilişkin açıklamalarında, 11 Eylül sonrası denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını belirterek, ülkenin 11 Eylül öncesine dönmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre; Haspel, “rakip ulus devletler” olarak nitelediği yeni odakları hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, yabancı dil uzmanlığı olan ajanları da ellerinde tutmak ve yenilerini yetiştirmenin öncelikli hususlardan biri olduğuna değindi.
İstihbarat kaynakları, CIA’nın İran ve Kuzey Kore hakkında istihbarat toplamak için yeni merkezler kurduğunu ve ülkenin önemli varlıklarının Rusya ve Çin gibi büyük ülkelere karşı seferber edildiğini iddia etti.
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