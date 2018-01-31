Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>CIA: Rusya araseçime müdahale edebilir

    CIA: Rusya araseçime müdahale edebilir

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Moskova yönetiminin ülkesinde 6 Kasım’da yapılacak Kongre araseçimlerini “hedef alacağını” düşündüğünü söyledi.

    ABD Başkanı Trump hakkında “Gazap ve Öfke” adlı kitapta dile getirilen iddiaları gülünç bulduğunu belirten Pompeo, “Bu kitabı okumaya da niyetim yok” dedi. CIA Başkanı Pompeo İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği mülakatta ayrıca Kuzey Kore’nin birkaç ay içinde ABD’yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini de söyledi.

    Çin’in diğer ülkeler üzerinde etki yaratmaya yönelik casusluk operasyonları bakımından ABD ve Batı üzerinde Rusya’dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Pompeo, “Amerika’dan bilgi çalmaya yönelik çok yoğun bir siber casusluk faaliyetine tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri