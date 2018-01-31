CIA: Rusya araseçime müdahale edebilir

ABD Başkanı Trump hakkında “Gazap ve Öfke” adlı kitapta dile getirilen iddiaları gülünç bulduğunu belirten Pompeo, “Bu kitabı okumaya da niyetim yok” dedi. CIA Başkanı Pompeo İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği mülakatta ayrıca Kuzey Kore’nin birkaç ay içinde ABD’yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini de söyledi.

Çin’in diğer ülkeler üzerinde etki yaratmaya yönelik casusluk operasyonları bakımından ABD ve Batı üzerinde Rusya’dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Pompeo, “Amerika’dan bilgi çalmaya yönelik çok yoğun bir siber casusluk faaliyetine tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.