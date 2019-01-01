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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.01.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

'CIA denetimindeki yerel güçler Afganistan'da suistimal ve öfke izleri bıraktı'

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'CIA denetimindeki yerel güçler Afganistan'da suistimal ve öfke izleri bıraktı'

The New York Times gazetesi, Afganistan'da CIA tarafından eğitilen yerel güçlerin gece baskınları, işkence ve ölüm gibi acımasız taktiklerle halk arasında terör estirdiğini ortaya koyan haber yayımladı.

Gazetenin haberine göre, CIA tarafından eğitilen Afgan güçleri, ülkede Taliban ve diğer militan grupların evlerine baskınlar düzenlerken sivillerin evlerini de bastı.

Mart ayında bir eve baskın düzenleyen güçler, erkekleri kadınlardan ayırdıktan sonra ateş açmaya başladı.

Aile üyesi Razo Khan, sorgulama için götürülürken evinin ateşe verilmesini ve iki erkek kardeşinin kafasına üçer kez silahla ateş edilmesini izledi.

Köy halkı ise ateşe verilen evde "Marina" adlı 3 yaşındaki kız çocuğunun yanan bedenine rastladı.

Haberde görüşüne yer verilen, köydeki baskına ilişkin soruşturma yürüten Jan-mir Zazai ise konuştukları herkesin evleri basılan ailenin masum olduğunu söylediğini ve yerel güçlerce bir ''vahşet'' işlendiğini belirtti.

Laghman vilayetinde ise yine sivillerin olduğu eve düzenen baskında 12 kişinin öldürüldüğü belirtilen haberde, Nangarhar vilayetinde de iki erkeğin sorgulandıktan sonra çocukları ve eşlerinin gözü önünde sürüklenerek götürüldükten sonra kafalarına ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.

CIA tarafından eğitilen güçler, Taliban ve DEAŞ'a yakın militan gruplara karşı zorlu mücadele verseler de sivillere yönelik ihlallerde de bulundu.

CIA denetimindeki yerel güçler, gece baskınları, işkence ve ölüm gibi acımasız taktiklerle halk arasında terör estirdi ve gazetenin ismini vermediği yetkililer, bu durumun halkı Taliban'a yakınlaştırdığını söyledi.

Eski bir üst düzey Afgan güvenlik görevlisi ise CIA'in eğittiği bu güçleri savaş suçu işlemekle suçladı.

Bu güçlerin birçoğunun 2012 yılında Afgan istihbaratına bağlandığı belirtilen haberde, üst düzey Afgan ve uluslararası yetkililere göre de Khost ve Nangarhar bölgelerindeki yerel güçlerin hala CIA tarafından finanse edildiği savunuldu.

Haberde, BM raporlarında da Khost bölgesindeki bu birimlerin sivillere kasıtlı zarar verdiğine, yasa dışı gözaltılar yaptığına dair bilgiler yer aldı.

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