'CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek' dedi ancak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek' dedi ancak...
GeriDünya 'CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek' dedi ancak...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
09.05.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

'CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek' dedi ancak...

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
'CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek' dedi ancak...

CIA Direktörlüğü için Trump tarafından aday gösterilen Gina Haspel, Senato’daki onay oturumunda CIA’in kendi yönetiminde eski tartışmalı sorgu programına geri dönmeyeceği yönünde taahhütte bulundu. Haspel CIA’i tutuklama ve sorgu için uygun kurum olmadığını savundu ancak Demokrat senatörlerin sıkıştırmasına rağmen Haspel geçmişteki sorgu tekniklerini ahlaki bulmadığını ifade etmekten kaçındı. Haspel’i kolay olmayan bir oylama bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mike Pompeo’nun yerine CIA (Merkezi Haber Alma Teşkilatı) Direktörlüğü için aday gösterdiği tartışmalı isim Gina Haspel’in ABD Senatosu’ndaki onay süreci Çarşamba günü başladı.

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu’ndaki kritik oturum öncesinde senatörlerden gelen 100 soruyu yazılı olarak cevaplandıran ve bazı senatörlerle birebir görüşmeler yapan Haspel’i salonda çok sayıda protestocu karşıladı. ‘İşkenceciler hesap versin’ şeklinde sloganlar atan protestocular tek tek salondan çıkartıldı. Komisyon Başkanı Richard Burr, ‘Protesto için gelen varsa bir an önce ortaya çıkın da işimize bakalım’ diyerek oturumu bölen herkesin güvenlik tarafından dışarı çıkartılacağı uyarısında bulundu.

CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek dedi ancak...

CIA’YI AVUCUMUN İÇİ GİBİ BİLİYORUM

Demokratların Haspel’i terlettiği oturumun açık bölümünde deneyimli istihbaratçı, CIA’in Obama’nın başkanlığı döneminde sonlandırılan tartışmalı sorgu tekniklerindeki rolüne ilişkin sorulara karşı savunmasını 33 yıllık kariyeri boyunca yasal olmayan bir şey yapmadığı argümanı üzerine kurdu. Kendisini ‘Doğru ve yanlış duygusuna sahip ortalama bir orta sınıf Amerikalı’ olarak tanımladığı hazırladığı konuşmada şu noktalara yer verdi:

- CIA’i avucumun içi gibi biliyorum.

- Başkan’ın beni aday göstermesini kabul ederek hem CIA ve onun gizli faaliyetleriyle ilgili hem de benim bu kurumdaki kariyerimle ilgili soru işaretlerine neden olacağımı biliyordum.

- 11 Eylül günü o uçak ilk kuleye çarptığında bu yapanın Bin Ladin olduğunu biliyordum. CIA merkezi boşaltılmaya başlamışken hemen yerimden kalktım ve terörle mücadele merkezine gittim. Üç yıl da orayı terk etmedim.

CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek dedi ancak...

BENİM YÖNETİMİNDE CIA O PROGRAMLARA GERİ DÖNMEYECEK

- Benim liderliğim altında, benim yönetiminde CIA tutuklama ve sorgu programlarına geri dönmeyecek. Geçmişte yaşanan o deneyimden CIA bazı zor dersler çıkarttı. O dönemde kendi uzmanlık alanımız dışında kalan bir misyonu yerine getirmemiz istenmişti. Geri dönük olarak bakıldığında CIA’in bu tür tutuklama ve sorgu programlarını yerine getirmeye hazır olmadığı açık.

- Bugün yürürlükte olan yasalara göre hiçbir tutuklu ABD ordusunun onayladığı ve el kitabında yazan teknikler dışında bir tekniğe maruz bırakılamaz. Ben tutuklulara bu yasayla belirlenmiş muameleyi destekliyorum.

- 11 Eylül’den epey ders çıkarttık. Ben kişisel olarak kongrenin CIA üzerindeki denetim yetkisinin büyük bir savunucusuyum. Deneyimlerimiz bize gösterdi ki CIA halkımızın güveni olmadan etkili olamaz ve o güveni kongre denetimi olmadan kazanamayız. Eğer işimizin gizli tarafını kamuoyu ile paylaşamıyorsak bunu mutlaka kongre üyeleriyle kapalı bir biçimde paylaşmalıyız. Denetim CIA’in savunduğu açık toplumun önemli bir unsuru.

TRUMP AHLAKEN TARTIŞMALI BİR TALİMAT VERİRSE YERİNE GETİRMEM

Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark Warner Haspel’e ‘Sizin ahlaki değer yargılarınızı anlamaya ihtiyacımız var. Eğer bu Başkan size hukuka uygun ancak ahlaken tartışmalı bir talimat verirse ne yapardınız?’ diye sordu. Haspel şöyle yanıt verdi; ‘Şu anda hayatının 33 yılını hava kuvvetlerine vermiş olan babam beni izliyor. Ben ahlaki değerlerle büyütüldüm. CIA’i hiçbir zaman sorgu programlarına geri döndürmeyeceğim. O zaman da yasayı uygulamıştık, bugün de yasayı uyguluyoruz. Bugünkü yasanın değişmesini istemem. Net yanıt alamayan Warner Trump’la ilgili sorusunu tekrarlayınca Haspel, bu tür bir talimatı yerine getirmeyeceğini söyledi.

SU TAHTASI SORGUSU GÖRÜNTÜLERİNDE BEN YOKUM İMHA ETTİREN DE BEN DEĞİLİM

Söz alan Demokrat Parti’den pek çok senatör lafı El Kaide şüphelilerine karşı kullandığı iddia edilen ‘su tahtası’ gibi tartışmalı tekniklerin kullandığı ve 2005 yılında imha edilen görüntüler konusunu gündeme getirdi. Gina Haspel o görüntülere ilişkin şunları söyledi: ‘Bir kere o görüntülerde bir çok değil sadece tek bir tutuklu var. 2005 yılında o görüntülerin imha edilmesi talimatını veren benim o dönemde özel kalem müdürlüğünü yaptığım CIA’in Gizli Operasyonlar Servisi Direktör Yardımcısı Jose Rodrigıez’dir. Kendisi bu kararı kendisinin aldığını açıklamıştır. Ben ne görüntüleri seyrettim ne de görüntülerde yüzü görünen kişilerden biriyim. Sorgulamalarda da kesinlikle yer almadım. Ancak yasalar izin verdiği sürece o görüntülerdeki çalışanlarımızın güvenlikleri açısından görüntülerin imha edilmesini savundum.’ Bugün olsa görüntülerin imhasını savunmayacağını vurgulayan Haspel, ‘İnsanların hataların ders çıkarması çok önemli’ dedi.

Bugün önemli bir teröristin gözaltındaki sorgusu sırasında Başkan Trump’tan su tahtası tekniğine onay vermesi yönünde bir talimat alması halinde ne yapacağının sorulması üzerine Haspel, Trump’ın böyle bir talepte bulunacağına inanmadığını kaydetti. Haspel, ‘Bana kim fikrimi sorarsa CIA’in sorgu için doğru adres olmadığını söylerim’ diye ekledi.

İŞKENCENİN İŞE YARADIĞINA İNANMIYORUM

Gina Haspel’in CIA’in geçmişteki faaliyetlerine ilişkin tüm soruları hukukilik kriteri üzerinden yanıtlaması üzerine Haspel’in adaylığına karşı en güçlü itirazı yapanlardan Kaliforniyalı Demokrat Kamala Harris, ‘CIA’in sorgu tekniklerinin ahlaki olduğuna inanıyor musunuz?’ sorusunu yöneltti. Harris soruyu üç kez tekrarladı ancak Haspel yanıt vermedi. Harris pes etmedi, bu kez de Başkan Trump’ın işkencenin işe yaradığını savunduğunu hatırlatarak ‘Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?’ diye sordu. Haspel, işkencenin işe yaradığına inanmadığını dile getirdi.

TRUMP’LA AYNI ODADA YALNIZ KALMADIM

Haspel’in bugüne kadar Başkan Trump ile hiç aynı odada yalnız kalıp kalmadığı da oturumun konularından biriydi. Rhode Island’dan Demokrat Jack Reed’in sorusu üzerine Haspel, CIA Direktör Yardımcısı olarak bir yılı aşkındır Trump ile yakın çalıştığını ancak görüşmelerinde odada genelde ulusal güvenlik danışmanının, başkan yardımcısının ya da Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’ın olduğunu belirtti. Reed ‘Eğer Trump sizden kendisine kişisel sadakatinizi taahhüt etmenizi isterse ne yaparsınız?’ diye sordu.  Haspel, ‘Benim tek sadakatim Amerikan halkına ve Amerikan anayasasınadır’ diye yanıt verdi. Haspel, Trump’ın kendisiyle halihazırda sadakatini ispatlaması için görüştüğüne yönelik iddiayı da ‘böyle bir diyalogdan haberim yok’ sözleriyle yalanladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'CIA benim yönetimimde sorgu programlarına dönmeyecek' dedi ancak...

Önce ABD şimdi Suudiler: Ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin aradığı bir mahkûm daha serbest