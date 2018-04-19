CIA Başkanı Kim’e gitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCIA Başkanı Kim’e gitti
GeriDünya CIA Başkanı Kim’e gitti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
19.04.2018 - 01:29, Son Güncelleme:

CIA Başkanı Kim’e gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CIA Başkanı Kim’e gitti

ABD Başkanı Trump Twitter’dan Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterdiği CIA Direktörü Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldiğini açıkladı. Başkan’a göre görüşme sorunsuz ve iyi geçti. Kim ile zirve toplantısı için çalışıldığını söyleyen Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı ile haziran başında görüşmesi gündemde.

NÜKLEER silah ve füze denemeleri yüzünden geçen yıl savaş riskinin zirveye çıktığı Kore yarımadasında bahar havası sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterdiği Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Kuzey Kore’de bir araya geldiği ortaya çıktı.

‘HARİKA OLACAK’

Haber dün önce Amerikan Washington Post gazetesinin internet sitesinde yer aldı. Gazete, Pompeo’nun Pyongyang seyahatini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Daha sona ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Mike Pompeo, Kim Jong-un ile geçen hafta Kuzey Kore’de bir araya geldi. Toplantı son derece sorunsuz geçti ve iyi bir ilişki kuruldu. Şimdi zirvenin detayları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahlardan arınma sadece dünya için değil, Kuzey Kore için de harika olacak” dedi.

NİSAN BAŞINDA

Amerikan Washington Post gazetesi ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na Trump tarafından aday gösterilmiş olan Pompeo’nun, nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan Paskalya tatilinde Pyongyang’a gittiğini öne sürdü. CIA direktörünün Pyongyang seyahatini iki Amerikalı yetkiliye dayandıran gazete, bu gizli görevin Pompeo’nun Trump tarafından dışişleri bakanlığına aday gösterilmesini izlediğine dikkat çekti.

BİLGİ NOTU: Mike Pompeo’nun Pyongyang’a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken  Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

POMPEO: İYİMSERİM

Geçen hafta ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki dışişleri bakanlığına adaylığının değerlendirildiği toplantıda Mike Pompeo, Amerika ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu diplomatik bir çözüm konusunda ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi için uygun şartlar oluşturulabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirmişti.

TRUMP: GÖRÜŞME İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

CIA Başkanı Kim’e gitti

ABD Başkanı Trump, 2017 yazında Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri yapması üzerine Kore Yarımadası’nda askeri adım sinyalleri vermesinin ardından geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini ifade etmişti. Trump, önceki gün ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida’da yaptığı basın toplantısında, K. Kore lideri ile görüşmeye “sabırsızlandığını” söylemişti. Haziran başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair net bir kararın olmadığını belirten Trump, ‘doğrudan ve çok üst düzeyde’ görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

KİM, ÇİN’E GİTMİŞTİ

CIA Başkanı Kim’e gitti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 25-28 Mart tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’e özel bir trenle ziyaret düzenlemişti. Bu ziyarette Kim ile Çin Devlet Başkanı Şi Cingping bir araya gelmişti. Görüşmenin içeriği açıklanmamakla birlikte gözlemciler, zirvede Kore yarımadasındaki gerilim ve ABD ile ilişkilerin durumunun ele alındığını belirtmişti. Seyahat ayrıca Kim Jong-un’un göreve geldiğinden bu yana bilinen ilk yurtdışı ziyareti olarak değerlendirilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Kendilerini fesh ettiler

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!