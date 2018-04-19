CIA Başkanı Kim’e gitti
ABD Başkanı Trump Twitter’dan Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterdiği CIA Direktörü Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldiğini açıkladı. Başkan’a göre görüşme sorunsuz ve iyi geçti. Kim ile zirve toplantısı için çalışıldığını söyleyen Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı ile haziran başında görüşmesi gündemde.
NÜKLEER silah ve füze denemeleri yüzünden geçen yıl savaş riskinin zirveye çıktığı Kore yarımadasında bahar havası sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterdiği Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Kuzey Kore’de bir araya geldiği ortaya çıktı.
‘HARİKA OLACAK’
Haber dün önce Amerikan Washington Post gazetesinin internet sitesinde yer aldı. Gazete, Pompeo’nun Pyongyang seyahatini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Daha sona ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Mike Pompeo, Kim Jong-un ile geçen hafta Kuzey Kore’de bir araya geldi. Toplantı son derece sorunsuz geçti ve iyi bir ilişki kuruldu. Şimdi zirvenin detayları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahlardan arınma sadece dünya için değil, Kuzey Kore için de harika olacak” dedi.
NİSAN BAŞINDA
Amerikan Washington Post gazetesi ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na Trump tarafından aday gösterilmiş olan Pompeo’nun, nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan Paskalya tatilinde Pyongyang’a gittiğini öne sürdü. CIA direktörünün Pyongyang seyahatini iki Amerikalı yetkiliye dayandıran gazete, bu gizli görevin Pompeo’nun Trump tarafından dışişleri bakanlığına aday gösterilmesini izlediğine dikkat çekti.
BİLGİ NOTU: Mike Pompeo’nun Pyongyang’a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.
POMPEO: İYİMSERİM
Geçen hafta ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki dışişleri bakanlığına adaylığının değerlendirildiği toplantıda Mike Pompeo, Amerika ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu diplomatik bir çözüm konusunda ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi için uygun şartlar oluşturulabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirmişti.
TRUMP: GÖRÜŞME İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
ABD Başkanı Trump, 2017 yazında Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri yapması üzerine Kore Yarımadası’nda askeri adım sinyalleri vermesinin ardından geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini ifade etmişti. Trump, önceki gün ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida’da yaptığı basın toplantısında, K. Kore lideri ile görüşmeye “sabırsızlandığını” söylemişti. Haziran başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair net bir kararın olmadığını belirten Trump, ‘doğrudan ve çok üst düzeyde’ görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.
KİM, ÇİN’E GİTMİŞTİ
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 25-28 Mart tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’e özel bir trenle ziyaret düzenlemişti. Bu ziyarette Kim ile Çin Devlet Başkanı Şi Cingping bir araya gelmişti. Görüşmenin içeriği açıklanmamakla birlikte gözlemciler, zirvede Kore yarımadasındaki gerilim ve ABD ile ilişkilerin durumunun ele alındığını belirtmişti. Seyahat ayrıca Kim Jong-un’un göreve geldiğinden bu yana bilinen ilk yurtdışı ziyareti olarak değerlendirilmişti.
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