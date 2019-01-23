Chris Brown serbest bırakıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriChris Brown serbest bırakıldı
GeriDünya Chris Brown serbest bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
23.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Chris Brown serbest bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chris Brown serbest bırakıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı ünlü rap ve R&B şarkıcısı Chris Brown, sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Chris Brown'nun herhangi bir kefalet ücreti ödemediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Brown ile ilgili soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Brown'un avukatı Raphael Chiche ise müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

Avukat Chiche, Brown'un, kendisine iftira atanlar aleyhine dava açmak istediğini de belirtti.

RİHANNA'YA SALDIRDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

24 yaşındaki bir kadın, Chris Brown'un 15 Ocak'ta Paris'te bir otelin suitinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

Adı açıklanmayan kadının polise, Brown'la kent merkezinde Champs-Élysées (Şanzelize) Bulvarı'nda bir gece kulübünde tanıştıklarını, daha sonra birlikte otele gittiklerini ve şarkıcının kendisine tecavüz ettiğini söylediği bildiriliyor.

Fransız medyası, Brown'ın koruma görevlisinin ve bir arkadaşının da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu iki kişinin durumları henüz bilinmiyor.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya aracında saldırdığını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili olarak, gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

Amerikalı şarkıcı 2016 yılında da, polise kendisini silahla tehdit ettiğini söyleyen bir kadına saldırdığı şühesiyle gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

Aliyev ve Paşinyan Davos'ta bir araya geldi

Nijerya'da sıtma nedeniyle 'acil durum' ilanı

ABD Senatosu hükümetin açılmasını oylayacak