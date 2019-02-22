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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Rifat BAŞARAN/ANKARA
22.02.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

CHP’de PM iptal edildi

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CHP’de PM iptal edildi

CHP’de yarın yapılacak Parti Meclisi(PM) toplantısı iptal edildi.

CHP’de PM üyeleri Ali Şeker, Ekrem Kerem Oktay, Erdal Aksünger, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Hakkı Suha Okay, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Müslim Sarı Selin, Sayek Böke ve Yaşar Seyman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı yetki ile atadığı İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için 16 Şubat’ta olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.

Bu talebi değerlendiren Kılıçdaroğlu, PM’yi yarın için olağanüstü toplantıya çağırdı. Çağrı talebinde bulunan 12 üye ise taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle “gündemsiz” kaldığını belirterek, bildiri yayınlamışlardı.

12 üye, PM’nin toplanmasına gerek olmadığı yönünde başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Genel Merkez de toplantıyı iptal etti.

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