CHP’de PM iptal edildi
CHP’de yarın yapılacak Parti Meclisi(PM) toplantısı iptal edildi.
CHP’de PM üyeleri Ali Şeker, Ekrem Kerem Oktay, Erdal Aksünger, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Hakkı Suha Okay, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Müslim Sarı Selin, Sayek Böke ve Yaşar Seyman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı yetki ile atadığı İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için 16 Şubat’ta olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.
Bu talebi değerlendiren Kılıçdaroğlu, PM’yi yarın için olağanüstü toplantıya çağırdı. Çağrı talebinde bulunan 12 üye ise taleplerinin aday listelerinin sunulması nedeniyle “gündemsiz” kaldığını belirterek, bildiri yayınlamışlardı.
12 üye, PM’nin toplanmasına gerek olmadığı yönünde başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Genel Merkez de toplantıyı iptal etti.
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