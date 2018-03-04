CHP Münih’te gazete çıkardı

CHP Münih Birliği’nin Başkanı Gülbey Kılıç ve birlik yönetimi, üyelerle bir araya gelerek yeni yayın organı CHP Münih Birliği’ni tanıttı.

Türkiye’deki günlük gelişmelerin de ele alındığı buluşmada gelecekle ilgili fikirler tartışıldı.

YAŞAMIN HER ALANINDA BİLGİ

Başkan Kılıç yeni yayın organı için şunları söyledi; “Bu yayın organı aynı zamanda bir bildiri anlamını taşıyor. Amacımız üyelerimizi ve vatandaşlarımızı yaşamın her alanında bilgilendirmek. Ayda bir olarak yayınlanacak ve ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak.”