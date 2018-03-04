Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>CHP Münih’te gazete çıkardı

    CHP Münih’te gazete çıkardı

    Orhan Gedik / Münih
    04.03.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Avrupa’nın bir çok ülkesinde önemli şehirlerde örgütlenmeye devam eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin Münih Birliği, gazete çıkardı. “CHP Münih Birliği” adlı gazete ayda bir çıkacak ve ücretsiz olacak.

    CHP Münih Birliği’nin Başkanı Gülbey Kılıç ve birlik yönetimi, üyelerle bir araya gelerek yeni yayın organı CHP Münih Birliği’ni tanıttı.
    Türkiye’deki günlük gelişmelerin de ele alındığı buluşmada gelecekle ilgili fikirler tartışıldı.

    YAŞAMIN HER ALANINDA BİLGİ
    Başkan Kılıç yeni yayın organı için şunları söyledi; “Bu yayın organı aynı zamanda bir bildiri anlamını taşıyor. Amacımız üyelerimizi ve vatandaşlarımızı yaşamın her alanında bilgilendirmek. Ayda bir olarak yayınlanacak ve ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak.”

    CHP Münih’te gazete çıkardı

    Etiketler: CHP Münih Gazete , avrupadan haberler , CHP Münih Birliği
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri