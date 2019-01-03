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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.01.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Chicago Başkonsolosu Acar'dan FETÖ firarilerine yanıt

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Chicago Başkonsolosu Acar'dan FETÖ firarilerine yanıt

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Twitter üzerinden kendisini hedef alan FETÖ firarilerine "Kes Lan FETÖ'cü" yazılı bir görselle yanıt verdi.

Başkonsolos Acar, resmi Twitter hesabından 31 Temmuz 2018 tarihinde paylaştığı ve profiline sabitlediği paylaşım nedeniyle FETÖ'cülerin hedefi oldu.

Bir Türk vatandaşın, cami şadırvanında abdest aldığı sırada bir kediye su içirdiği görüntüleri Acar, "Bu topraklarda yaşayan insanın mayasında iyilik, güzellik, merhamet vardır." notuyla paylaşmıştı.

"ÜLKEDE ÇOK ŞÜKÜR HUKUK DA VAR ADALET DE"

ABD'deki FETÖ firarilerinden ve Gülen'e en yakın isimlerden olan 2004-2009 yılları arasında FETÖ organizasyonu Rumi Forum başkanlığını yürüten Hasan Ali Yurtsever, Acar'ın bu paylaşımının altında, "Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiği" iddiasını paylaştı.

Acar bu yorumun ardından, "Senin o utanmadan diktatörlük dediğin, her fırsatta çamur atıp kötülediğin ülke sen ve senin gibilerin Şikago’da Başkonsolosluğumuza gelip özgürce, 'Diktatör' dediğin insanın aleyhinde oy vermene izin veriyor. Ülkede çok şükür hukuk da var adalet de. Çok daha iyi olacak İnşallah." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Yurtsever, Acar'a saldırılarını sürdürerek, "Aslında haklısın Umut Acar. Almanya’daki konsolosluğunuzda yaptığınız gibi, Washington'daki gibi adamlarınızla beni linç edebilirdiniz. Ya da Kaşıkçı olayındaki gibi katle ortak olabilir, göz yumabilirdiniz. Ya da hep yaptığınız gibi pasaportuma kimliğime el koyabilirdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Umut Acar ise firari Yurtsever'in bu yorumuna, "Halbuki biz ne yaptık? Namaz kılmak istediğini söyleyince sana bile yer gösterdik. Şimdi utanmadan iftira atıyorsun." diye cevap geldi.

Acar'ı hedef alan bir diğer isim de Türkiye'de hakkında açılmış çeşitli FETÖ davaları nedeniyle firari durumda bulunan Adem Yavuz Arslan oldu.

Arslan, Acar'ın Yurtsever'e verdiği cevabı alıntılayarak, "Oy kullanmana izin veriyor '... AKP rejiminin karakterini göstermesi açısından önemli bir ifade!" mesajını paylaştı.

Acar ise buna cevap olarak, "Lütfen kimse kusuruma bakmasın, çok uygun bir üslup değil farkındayım ama bu tiplerle vakit kaybetmeye değmeyeceğini düşünüyorum. O nedenle bu yola başvuruyorum. Kim icat ettiyse elleri dert görmesin." mesajıyla "Kes Lan FETÖ'cü" yazan bir görseli paylaştı.

Yurtsever ve Arslan dışında ABD'deki firari FETÖ'cüler ve FETÖ destekçileri başkonsolosa saldırılarını sürdürürken, Acar da bazılarına yanıt verdi.

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