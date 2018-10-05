Charles Aznavour için cenaze töreni düzenlendi
1 Ekim 2018 günü yaşamını yitiren Ermeni asıllı Fransız şarkıcı ve söz yazarı Charles Aznavour için cenaze töreni düzenlendi. Charles Aznavour'un cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da katıldı.
94 yaşında yaşama veda eden Fransız şarkıcı ve söz yazarı Charles Aznavour bugün düzenlenen cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlandı.
Charles Aznavour'un cesedi, Napolyon Bonapart'ın naaşının da yer aldığı Les Invalides Askeri Müzesi'ne defnedildi. Cenaze töreni sırasında obua benzeri üflemeli bir çalgı ile müzik çalındı.
Charles Aznavour'un cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve bazı Ermeni din adamları da katıldı.
22 Mayıs 1924'te Paris'te dünyaya gelen Charles Aznavour, Hier Encore, Apres l'Amour ve La Boheme gibi ünlü şarkıların sahibiydi.
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