Cezayir'de hastane yangını: Bebekler öldü
Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir'deki bir hastanede meydana gelen yangında doğum ünitesindeki bebekler hayatını kaybetti.
Bebeklerin bazıları yanarak bazıları da duman zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.
Sözcü Nassim Bernaoui yaptığı açıklamada, "11 bebeği, 107 kadını ve 28 personeli kurtarmayı başardık. Ne yazık ki 8 bebeği yanıklar ve duman inhalasyonu sebebiyle kaybettik" dedi.
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