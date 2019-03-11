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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.03.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

Cezayir'de flaş gelişme! Buteflika adaylığını çekti, seçimler ertelendi

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Cezayir'de flaş gelişme! Buteflika adaylığını çekti, seçimler ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı. Öte yandan, Başbakan Ahmed Yahya'nın da istifa ettiği öne sürüldü. Yeni Anayasanın referanduma sunulacağı öğrenildi.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı. Buteflika ayrıca 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ileri bir tarihe erteleneceğini ilan etti.

Öte yandan, Başbakan Ahmed Yahya'nın da istifa ettiği öne sürüldü.

Yeni Anayasanın referanduma sunulacağı öğrenildi.

Cezayirde flaş gelişme Buteflika adaylığını çekti, seçimler ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

BUTEFLİKA'NIN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN ADAYLIĞI

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Buteflika döndü
Buteflika döndü
Buteflika protestosu
Buteflika protestosu
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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