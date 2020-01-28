İHA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 09:49,
Cezayir'de askeri uçak düştü: 2 ölü
Cezayir'in kuzeydoğusundaki Em El Buvaki vilayetinde askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Cezayir'in kuzeydoğusundaki Em El Buvaki vilayetinde Cezayir ordusuna ait Rus yapımı Sukhoi SU-30 tipi askeri uçak düştü. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu. Olayın ardından uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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