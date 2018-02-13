Cezasını ödemeyen yabancı plaka, Türkiye’den çıkamayacak

YABANCI Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, Türkiye’den çıkmak üzere sınır kapılarına giden yabancı plakalı araçların, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası varsa ödeme yapılmadan çıkışına izin verilmeyecek.

Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenecek.