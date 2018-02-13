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    Cezasını ödemeyen yabancı plaka, Türkiye’den çıkamayacak

    AA
    13.02.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    Yeni yönetmeliğe göre Türkiye’de trafik cezası kesilen yabancı plakalı araçlar, artık cezasını ödemeden çıkış yapamayacak.

    YABANCI Plakalı Araçlara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, Türkiye’den çıkmak üzere sınır kapılarına giden yabancı plakalı araçların, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası varsa ödeme yapılmadan çıkışına izin verilmeyecek.
    Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenecek.

    Etiketler: Cezasını ödemeyen plaka Türkiye’den çıkamayacak , yabancı plaka ceza , Türkiye , Avrupa'dan haberler
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