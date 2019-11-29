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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.11.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

Cezaevi görüntüleri yayımlandı! "Bu adamlar bana işkence ediyor"

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Küba'da tutuklu muhalif lider Jose Daniel Ferrer'in cezaevi görüntüleri devlet televizyonunda yayımlandı. Küba devlet televizyonundan paylaşılan videoda, Ferrer'in kimsenin müdahalesi olmamasına rağmen başını masaya vurarak "Bu adamlar bana işkence ediyor" diye bağırdığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, Ferrer'in yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı yayımlanırken, tutuklu muhalif liderin, ailesine ve meslektaşlarına Kübalı yetkililer tarafından işkenceye maruz kaldığını söylediği duyuluyor.

Küba'nın yasa dışı olarak gördüğü Küba Yurtseverler Birliği (UNPACU) örgütünün lideri Ferrer, 1 Ekim 2019'dan bu yana Santiago de Cuba eyaletindeki bir hapishanede tutuluyor.

Ferrer'in ailesi ve meslektaşları konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, muhalif liderin kötü beslendiğini, tıbbi yardım alamadığını ve fiziksel işkenceye maruz kaldığını öne sürüyorlar.

Küba makamlarına göre ise Ferrer, kamu düzenini bozmak, kışkırtıcı eylemlerde bulunmak ve adam kaçırmakla suçlanıyor.

- Küba ABD'yi Ferrer ile işbirliği yapmakla suçluyor

Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliği ile Maslahatgüzarı Mara Tekach'ın, tutuklu muhalif lider Daniel Ferrer ile iş birliği içinde toplumu bölmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

Muhalif Ferrer'in beraberindeki üç kişiyle adam kaçırmak suçundan 1 Ekim'de tutuklandığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin olayı Küba'nın saygınlığını sarsmak amacıyla kullandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Küba'daki ABD Büyükelçiliği, Jose Daniel Ferrer'in koruyup kollanmasında, yönlendirilmesinde ve fonlanmasında temel araç olmuştur. Bu, Küba'nın içişlerine açık bir müdahale ve şiddet kışkırtıcılığıdır." ifadesine yer verilmişti.

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