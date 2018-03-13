Ceyş-ül İslam: Doğu Guta'dan yaralıların tahliyesi konusunda Rusya'yla anlaştık
Suriye'de, Esad rejimi ve hükümet yanlısı güçlerin operasyonlarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta bölgesindeki en büyük silahlı grup olan Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu), yaralıların tahliyesi konusunda Suriye hükümetinin kilit müttefiki Rusya ile anlaştığını açıkladı.
Örgüt, yaralıların tahliyesinin aşama aşama gerçekleştirileceğini belirtti ancak sürecin ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konuyla ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama yapılmadı ancak Birleşmiş Milletler, taraflar arasında görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi.
Esad rejiminin operasyonlarının başladığı 18 Şubat'tan bu yana Doğu Guta'da 1100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği, 4000 sivilinse yaralandığı belirtiliyor.
Ordu ve müttefiki güçlerin, başkent Şam'ın hemen yanı başında yer alan bölgenin yüzde 60'ını ele geçirdiği aktarılıyor. 100 kilometrekareye yayılan Doğu Guta'da yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Hükümet güçleriyle girilen çatışmalar sonucu Doğu Guta'nın boyutu küçülürken Ceyş-ül İslam kuşatma altındaki bölgenin en büyük kısmı olan Duma'yı kontrolü altına aldı. Bunun yanı sıra güneydeki El Marj semti de örgütün elinde bulunuyor.
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