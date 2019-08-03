Çevreyi kirlettiler
Bu sene iklim değişikliğine odaklanacağı bildirilen Google Kampı’na ünlü isimlerin helikopter, yat ve özel jetlerle gitmesi ‘ikiyüzlülük’ olarak yorumlandı.
Sanat ve eğlence dünyasından ünlülerin akın ettiği Google Kampı’nda, ana temanın iklim değişikliği olarak açıklanıp çevrenin kirletilmesi ‘tutarsızlık’ olarak yorumlandı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama (57), İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Harry (34), ABD’li aktör Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de içinde bulunduğu 200 davetli, İtalya’nın Sicilya Adası’nda düzenlenen organizasyona 114 özel jetle ulaştırıldı.
Üç gün süren kampta, ulaşımın büyük bölümü helikopter ve lüks yatlarla sağlandı. Gezegenin korunmasının ana başlık olduğu etkinliğin çevreye faturası, havaya salınan ‘800 ton karbon ayak izi’ oldu.
Alman Bild gazetesinin ‘ikiyüzlü’ olarak nitelediği davetliler, Verdura Golf & Spa Resort Hoteli’nde geceliği 900 dolardan (5 bin TL) başlayan lüks odalarda konakladı.
Etkinliğe bizzat Google’ın kurucuları ABD’li Larry Page (46) ve Rus Sergey Brin (45) tarafından davet edilen ünlü isimler, akşam yemeklerini Unesco Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Antik Hera Tapınağı’nda Coldplay’in solisti Chris Martin’in (42) canlı performansı eşliğinde yedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle